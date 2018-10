Bell'Italia, torna in edicola 'L'Italia del Gusto'

Torna per il terzo anno “L’Italia del Gusto”, il numero speciale di Bell’Italia – il mensile di Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot – in edicola con dieci itinerari che alternano le soste golose alle visite d’arte per un viaggio oppure un lungo fine settimana d’autunno.

«Al terzo appuntamento con i lettori di Bell’Italia, abbiamo approfondito la nostra ricerca per proporre itinerari sempre più particolari, come quello in Friuli alla scoperta delle latterie turnarie, piccolissime produzioni di formaggi di qualità – racconta Emanuela Rosa-Clot – Oppure quello nelle valli del Parmense, alla ricerca di quei salumifici e botteghe dove i veri parmigiani vanno a fare la spesa, custodendo gelosamente gli indirizzi migliori. Senza dimenticare i classici, come le strade del vino di Trentino e Alto Adige. Con l’aereo si possono anche raggiungere le città della Sicilia e della Sardegna, dove il clima consente di sentirsi in vacanza tutto l’anno. E gustare, ad esempio, i ricci e la bottarga al Poetto o la fregola con le arselle nei ristorantini del quartiere Marina, a Cagliari. Palermo, quest’anno Capitale Italiana della Cultura, è una tappa da non mancare, spaziando fra lo street food più tipico, i piatti della tradizione reinterpretati dai giovani chef del centro storico e gli straordinari dolci siciliani, come i cannoli di Piana degli Albanesi».

Bell’Italia da sempre valorizza e racconta il legame tra cibo e territorio, agricoltura e paesaggio del Bel Paese: i servizi dello speciale “L’ITALIA DEL GUSTO” sono concepiti come itinerari automobilistici in una o più regioni italiane, che seguono un filo conduttore geografico o tematico alla ricerca delle eccellenze locali.

Da seguire interamente o solo in parte, ogni percorso è raccontato in un articolo che evidenzia alcune imperdibili soste del gusto e artistiche, oltre a essere completato da una serie di schede pratiche con una descrizione del percorso stradale: un vero e proprio passe-partout per vivere la piacevole sensazione di essere turisti a casa propria. Oltre 550 indirizzi tra ristoranti, locali, negozi, botteghe storiche, produttori, monumenti e ospitalità; in più per ogni itinerario uno chef stellato propone tre ricette dal suo menu per comporre un pranzo rappresentativo della tradizione gastronomica locale, spesso rivisitata in chiave contemporanea.

“L’ITALIA DEL GUSTO” | GLI ITINERARI 2018

PIEMONTE - DA TORINO A DRONERO: Di città in città seguendo i profumi della bagna cauda | A partire dal mercato contadino di Porta Palazzo per arrivare alle valli occitane sul filo degli ingredienti per il più tipico dei piatti autunnali piemontesi.

LOMBARDIA - DA VOGHERA A STRADELLA: Bonarda e bollicine sui colli dell’Oltrepò | Dalle calde terme ai freschi boschi del Brallo, passando attraverso i grandi vini dell’Oltrepò Pavese: terra di confine esposta a diverse influenze climatiche e gastronomiche.

EMILIA-ROMAGNA - VAL PARMA, BAGANZA E DI TARO: Tra valli e colline la dispensa di Parma | Alla scoperta dei produttori delle eccellenze di questa terra ricchissima, dal prosciutto al formaggio: una filiera corta che porta i sapori genuini dalle botteghe artigiane fino alla tavola.

FRIULI VENEZIA GIULIA-VENETO - DA GRADO A VENEZIA: Gusto di laguna dal piatto al bicchiere | Sul filo delle luci e dei sapori di laguna: una cucina di terra e di mare, punto d’incontro tra due mondi e, a sorpresa sulle isole, i vini di barena.

TRENTINO-ALTO ADIGE - DA AVIO A MERANO: Cantine e vigneti d’autore nella valle dell’Adige | Dalle bollicine del Trento Doc ai grandi bianchi altoatesini di Caldaro, Appiano, Terlano. Gran finale a Merano e al suo Wine Festival di novembre.

FRIULI VENEZIA GIULIA - DA GEMONA DEL FRIULI AD AQUILEIA: Latterie turnarie e altri piccoli segreti da intenditori| Alla scoperta di una tradizione casearia unica con contorno di pane ‘povero’, gli insaccati contadini e le cantine del Friulano.

TOSCANA - DA PRATO A PISA: Cioccolato, cialde e cantucci: il cuore dolce della Toscana | L’anima dolce della regione da percorrere di assaggio in assaggio, tra storici biscottifici e i grandi marchi della Chocolate Valley.

MARCHE - DA SENIGALLIA AD ANCONA: Un circuito goloso fra l’Adriatico e i colli del Verdicchio | Omaggio ai colli di Leopardi dove trovare salumi e una straordinaria cucina di pesce, dai ristoranti stellati ai chioschi del lungomare.

SICILIA - DA PALERMO A MONREALE: Dalla strada alla tavola, la gioia della sontuosa cucina siciliana |Un giro nello street food di Palermo, città dalla millenaria e sontuosa tradizione gastronomica, e poi nei borghi della campagna fino a Monreale, tra cannoli, cantine, panifici e monumenti arabo-normanni.

SARDEGNA - CAGLIARI, ALGHERO, OLBIA: Tre città per assaggiare l’Isola | I sapori dell’isola riassunti nella cucina e negli indirizzi golosi di tre città gioiello da vivere in ogni stagione con pane, olio, dolci-gioiello, vermentino e i mille pesci della cucina casteddaia.

Inoltre, BIRRIFICI ARTIGIANALI: Dieci boccali d’autore: Dall’Alto Adige alla Calabria, un viaggio-dossier nel rinascimento birrario italiano in 10 indirizzi; GRANA PADANO DOP: Un tesoro antico della Pianura Padana: Nato dall’intuizione dei monaci Cistercensi; I PAESAGGI DEL DELTA DEL PO: Sapori unici fra terra e acqua: Ambienti naturali in cui si producono anguille, riso e vini d’eccellenza; TRADIZIONI E PRODOTTI TIPICI: Puglia d’autunno una scoperta: un progetto di turismo slow per scoprire il territorio entrando nelle cantine, masserie e visitando borghi antichi e sagre di paese.

