Bell'Italia, numero speciale dedicato alla Sardegna

BELL’ITALIA - il mensile di Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot - sarà in edicola mercoledì 15 maggio con un nuovo grande numero speciale per scoprire la Sardegna più bella, destinazione unica che vanta bellezze paesaggistiche e culturali, tesori artistici e produzioni tipiche come quella del pane, espressione di un sapere antico declinato in una grande varietà di forme e di sapori.

Dall’arcipelago di La Maddalena alle spiagge del Sud, itinerari e proposte per vivere l’isola al ritmo lento del viaggiatore curioso. Fra natura, arte e sapori unici BELL’ITALIA propone un percorso alla scoperta degli aspetti più custoditi del territorio, le sfumature e i luoghi da percorrere per vivere al meglio un’isola dall’identità profonda. Dopo aver visitato i fari che costellano le coste, si parte da Tempio Pausania, l’antica capitale della Gallura, per arrivare nell’Ogliastra, quindi, seguendo la via di Sant’Efisio da Cagliari a Nora, fino al Basso Sulcis nel selvaggio sud-ovest.

IN PIEDI DA SIN: ALESSANDRO COLLINI-ALDO BRIGAGLIA-EMANUELA ROSACLOT-SERGIO MELIS-FABIOLA ANELLI-MATTEO FERRARI. SEDUTI DA SIN: LELLO CARAVANO-MICHELASEU-ELSA PASCALIS-ALESSANDRO ADDIS. DAVANTI: ENRICO SPANU-ELISABETTA LOI

“Perdersi in Sardegna è un’esperienza che ogni viaggiatore, prima o poi, dovrebbe fare. Deliberatamente. - dichiara Emanuela Rosa-Clot - Perché è il modo migliore per lasciarsi andare e comprendere fino in fondo lo spirito selvaggio e potente dell’isola. Quello che da sempre affascina chi arriva in questo luogo, magari solo per fare una vacanza al mare, ma poi resta irrimediabilmente stregato. Per viaggiare a ritmo lento in Sardegna: ci sono i trekking “in compagnia” degli asinelli”, si può salire su un treno storico e percorrere un’antica tratta immersa nella natura, ci si può prendere il tempo di passeggiare sotto gli antichi Ficus magnolioides dell’Orto Botanico di Cagliari. Oppure sedersi e, con lentezza, bere un aperitivo aspettando il tramonto su una delle meravigliose terrazze panoramiche dell’isola”.

Con i suoi 1.850 chilometri di coste, sono molteplici le dimensioni attraverso cui vivere la Sardegna, dalle strade che toccano i luoghi della fede, con Laconi e Luogosanto, alle passeggiate nei borghi, fino alle terre del vino con i filari che profumano di Vermentino, costeggiando sentieri escursionistici di incomparabile bellezza.

Il numero monografico BELL’ITALIA si compone di 192 pagine ricche di splendide immagini che portano il lettore a ripercorrere e scoprire nuove angolature di un’isola che non finisce mai di incantare.

