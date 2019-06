"Night run", correre di notte nel centro storico di Ravenna

Torna per la dodicesima volta anche nel 2019 uno degli appuntamenti più affascinanti del calendario podistico in ambito romagnolo. Giovedì 20 Giugno in Piazza John Fitzgerald Kennedy, nel cuore della città di Ravenna, sarà dato ancora una volta il via a 'Night run', un evento che nasce al calar del sole, proseguendo poi in notturna, che prevede un circuito di tre giri per un totale di poco più di 5 km, con la possibilità di scegliere fra Gara Competitiva o Camminata Ludico-Motoria. Due modalità di vivere il centro storico di Ravenna, tra celebri monumenti e siti storici. Promossa da Ravenna Runners Club, società che organizza anche la Maratona di Ravenna Città d'Arte del prossimo 10 Novembre "Night Run" sarà valida come nona prova del Campionato territoriale Uisp di Corsa su Strada.

Anche per il 2019 non mancheranno le novità. La più interessante riguarda i bambini ed i ragazzi. Ravenna Runners Club in occasione di "Night Run" lancerà infatti una nuova iniziativa dedicata ai più piccoli, ovvero la "Speed Run". Piazza Kennedy fungerà per una volta da pista per tutti i bambini e le bambine, ma anche per adolescenti e giovani di ogni età dai 3 ai 17 anni. Dalle ore 18.00, chiunque vorrà, potrà cimentarsi in una corsa breve e fulminea sui 50 metri con prove programmate in base all'età degli iscritti in maniera tale che ognuno possa confrontarsi con i propri pari età, siano essi tesserati per società di atletica e corsa del territorio, sia per tutti coloro che vorranno provare per la prima volta l'ebbrezza della corsa. Ad ogni partecipante verrà poi consegnata una medaglia a ricordo dell'evento ed un dono da parte di Ravenna Runners Club. Infine, ai giovani che faranno registrare il miglior tempo maschile e femminile verrà assegnato il trofeo "Memorial Maurizio Rivano".

Per tutti i podisti della "Night Run", il ritrovo in Piazza Kennedy, con apertura delle iscrizioni, è fissato dalle ore 17.00. Pronti al via dalle ore 19.15 con la camminata ludico motoria ed a seguire, dalle 20.15, le partenze delle varie prove competitive. "La Night Run resta un appuntamento al quale siamo particolarmente legati - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - non solo per le sue caratteristiche, uniche e affascinanti, ma anche per il senso di appartenenza alla città che per una sera assume una connotazione diversa. Per questo, proprio per allargare la nostra offerta a tutti i ravennati, alle famiglie e agli amici, oltre alla gara competitiva, proponiamo la Speed Run per i più giovani ed anche un percorso per camminatori. Si potrà correre per le vie del centro oppure solamente camminare, l'importante sarà ammirare le bellezze di Ravenna ed assaporarne il suo fascino". Un evento sportivo originale anche perché avrà luogo nel cuore della città: "La Night Run - spiega Roberto Fagnani, assessore comunale con delega allo Sport - permette di lambire luoghi e monumenti significativi del centro storico nella suggestione del tramonto. Ci auguriamo che sia una festa di sport e che sappia rappresentare al meglio l'accoglienza e le capacità organizzative nei confronti di tuti coloro che raggiungeranno Ravenna per correre o camminare tra alcuni dei luoghi più belli in Italia".

