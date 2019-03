#Verificaifatti, il fact-checking di LaPresse con l'Università e il Master di Giornalismo di Torino

Per la giornata mondiale dedicata alla verifica delle notizie giornalisti e ricercatori lavoreranno insieme alla redazione dell’Agenzia di stampa per offrire ai lettori chiavi di comprensione, dati e background di fatti controversi e dibattuti

In occasione del prossimo 2 aprile, giornata mondiale dedicata al fact-checking, LaPresse ospiterà sul suo sito una serie di contenuti verificati dai giornalisti del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” di Torino e dagli studenti del Dipartimento di Culture Politica e Società dell’Università di Torino.

Giornalisti e ricercatori lavoreranno insieme alla redazione dell’Agenzia di stampa per offrire ai lettori chiavi di comprensione, dati e background di fatti controversi e dibattuti. Saranno evidenziate le fonti ufficiali, chiariti tutti i passaggi delle vicende analizzate con l’obiettivo di arrivare ad accendere un semaforo verde per segnalare le notizie vere o una luce rossa per segnalare le notizie false.

