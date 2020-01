Vaticano, Benedetto XVI si schiera contro ordinazione di uomini sposati

La sua posizione in un libro preparato assieme al cardinale Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti

Il Papa emerito, Benedetto XVI, prende una ferma posizione contro l'ordinazione sacerdotale degli uomini sposati in un libro preparato assieme al cardinale Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Il giornale francese 'Le Figaro' anticipa alcuni passaggi dell'opera che verrà pubblicata dalla casa editrice Fayard il prossimo 15 gennaio. Ratzinger e Sarah spiegano di aver iniziato un carteggio, poi divenuto libro, mentre risuonava ancora il "frastuono" generato dai media dopo "uno strano sinodo" in cui era stata discussa l'ipotesi di ammettere alle funzioni sacerdotali degli uomini non sposati in aree remote e poco popolate.

