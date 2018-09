Storico accordo tra Santa sede e Cina per la nomina dei vescovi cinesi

La Santa Sede e la Repubblica popolare cinese hanno sottoscritto uno storico accordo sulle modalità di nomina dei vescovi cattolici cinesi. "Nel quadro dei contatti tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese, che sono in corso da tempo per trattare questioni ecclesiali di comune interesse e per promuovere ulteriori rapporti di intesa, oggi, 22 settembre 2018, si è svolta a Pechino una riunione tra Mons. Antoine Camilleri, Sotto-Segretario per i Rapporti della Santa Sede con gli Stati, e S.E. il Sig. Wang Chao, Viceministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, rispettivamente Capi delle Delegazioni vaticana e cinese", si legge in un comunicato. "Nel contesto di tale incontro, - si prosegue - i due Rappresentanti hanno firmato un Accordo Provvisorio sulla nomina dei Vescovi".

Ancora: "Il suddetto Accordo Provvisorio, che è frutto di un graduale e reciproco avvicinamento, viene stipulato dopo un lungo percorso di ponderata trattativa e prevede valutazioni periodiche circa la sua attuazione. Esso tratta della nomina dei Vescovi, questione di grande rilievo per la vita della Chiesa, e crea le condizioni per una più ampia collaborazione a livello bilaterale". "È auspicio - si legge infine - condiviso che tale intesa favorisca un fecondo e lungimirante percorso di dialogo istituzionale e contribuisca positivamente alla vita della Chiesa cattolica in Cina, al bene del Popolo cinese e alla pace nel mondo".

"Questa non è la fine di un processo, è l'inizio. Si è trattato di dialogo, ascolto paziente da entrambe le parti anche quando le persone provengono da punti di vista molto diversi", commenta il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Greg Burke. "L'obiettivo dell'accordo - sottolinea Burke - non è politico ma pastorale, permettendo ai fedeli di avere vescovi che sono in comunione con Roma ma allo stesso tempo riconosciuti dalle autorità cinesi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata