Pedofilia, Papa toglie lo status clericale al vescovo cileno Karadima

Papa Francesco ha sollevato dallo stato clericale Fernando Karadima Fariña, dell'Arcidiocesi di Santiago del Cile, di 88 anni. "Il Santo Padre - si legge in un comunicato - ha preso questa decisione per il bene della Chiesa". Bergoglio ha esercitato il suo "potere ordinario, che è supremo, pieno, immediato e universale nella Chiesa", consapevole del suo servizio al popolo di Dio come successore di San Pietro. Il decreto, firmato dal Papa giovedì 27 settembre 2018, implica anche la dispensa di tutti gli obblighi di ufficio.

Fernando Karadima è stato condannato ad una vita di "preghiera e penitenza" dopo essere stato accusato di numerosi abusi sessuali ai danni di minorenni nella diocesi di Osorno.

