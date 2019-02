"Via la tonaca ai preti pedofili e obbligo di denuncia"

La proposta del presidente dei vescovi dell'Unione Europea all'incontro sulla protezione dei minori in Vaticano

"Si può arrivare alla decisione che anche i vescovi vengano spretati se colpevoli. Bisogna farlo. E si arriverà anche all'obbligo di denuncia. Noi vogliamo la chiesa come Gesù la vuole, se c'è del male nella chiesa, la gente ha l'obbligo di informare l'autorità competente, vogliamo finirla col nascondere le cose. Servirà una legge", ha detto Jean-Claude Hollerich, presidente della Comece, commissione degli episcopati dell'Ue,a margine dell'incontro sulla protezione dei minori in Vaticano.

Il vescovo ha anche ricordato le testimonianze delle vittime di abusi: "Anche il Papa si è commosso. Non so se ha pianto, ma si vede che era commosso anche lui. È una grazia poter ascoltare queste testimonianze". E ha difeso la stampa: "C'è qualche vescovo che dice che i giornali attaccano la Chiesa ma non è vero, se ne parlate ci fa del bene".

Intanto prosegue il vertice: i prelati studieranno una documentazione ufficiale dell'Onu. La settimana scorsa, il comitato del vertice ha incontrato Marta Maria de Morais dos Santos Pais, rappresentante ufficiale del segretario delle Nazioni Unite per la lotta alla violenza contro i bambini, che ha messo a disposizione dei partecipanti all'incontro il rapporto Onu su questo tema, dal titolo 'A word free of violence', e delle copie della sintesi del Rapporto Unicef 2017, dal titolo 'A familiar face', per dire che la violenza nei confronti dei bambini spesso è da parte di volti conosciuti dai bambini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata