Martel: "In Vaticano ci sono 50 sfumature di gay"

"Non c'è nessuna connessione tra abusi e omosessualità", lo aveva affermato qualche giorno fa il cardinale Blase Cupich, arcivescovo di Chicago, e lo ribadiscono le vittime della rete End of clergy abuse in conferenza prima del vertice in Vaticano sul tema della pedofilia nel Clero.

Ma proprio sull'omosessualità si concentra Frederic Martel, scrittore e giornalista francese, che nelle stesse ore presenta il suo volume Sodoma. "Il libro svela una sottocultura gay nel Vaticano e negli episcopati esteri. È un puzzle - spiega l'autore - in cui ogni capitolo fornisce un pezzo e alla fine il pezzo risulta inverosimile, incredibile. Abbiamo a che fare con una vera e propria menzogna di Stato. Non c'è una lobby gay in Vaticano: i lobbisti sono un gruppo di individui organizzato che ha un obiettivo per una causa. Qui abbiamo a che fare con l'opposto: sono innumerevoli individui isolati divisi in unità, delle monadi diremmo in filosofia, che nascondono agli altri la propria omosessualità. Non una minoranza organizzata, è una grande maggioranza silenziosa. La componente maggioritaria del collegio cardinalizio. Abbiamo anche a che fare con le 50 sfumature di gay: omofili fedeli al proprio voto di castità; omosessuali repressi, sublimati; omosessuali monogami, in coppia con il proprio assistente, autista, guardia del corpo; omosessuali praticanti". "La questione - ha continuato Mattel - non è sapere se un tale cardinale sia omosessuale (nella stragrande maggioranza dei casi lo è). La questione è che imponendo la castità la Chiesa è diventata sociologicamente omosessualizzata".

Angelo Sodano - "Il libro si concentra molto su Angelo Sodano. Dal 1978 al 1989 è stato nunzio in Cile, poi ministro degli affari Esteri di Giovanni Paolo II, quindi Segretario di Stato. Posso affermare che è stato seguito da sette agenti segreti di Pinochet che erano essenzialmente omosessuali. Ed è possibile affermare che ha coperto i delitti del prete Karadima. Tutti i casi di abusi di quegli anni si ricollegano ad Angelo Sodano, nel Messico, Perù, Cile, Argentina, Austria, Stati Uniti a Boston e a Washington". Così il giornalista e scrittore francese Frederic Martel presentando nella sede dell'associazione Stampa Estera in Italia il suo volume Sodoma. "Quindi penso come molti che dovrebbe essere indagato dalla giustizia vaticana - aggiunge -. Non lo giudico, non so se sia colpevole, ma per questo dev'essere indagato. Forse è innocente ma è importante saperlo. Non si può affrontare un vertice sugli abusi senza affrontare il tema dell'insabbiamento e soprattutto se la principale persona coinvolta non viene indagata".



Le vittime: "Tolleranza zero" - "E' stato molto difficile per i sopravvissuti raggiungere Roma in questi giorni. Non abbiamo le risorse, non abbiamo i soldi. Rappresentiamo però una insostituibile risorsa per la Chiesa, una risorsa incredibile. Siamo estremamente determinati". Così Peter Isely, fondatore della rete 'End of clergy abuse', in conferenza nella sede dell'associazione Stampa Estera in Italia prima del vertice in Vaticano, da domani a domenica. "Quello che ci aspettiamo dal vertice - afferma - è che si arrivi alla vera tolleranza zero. Significa due cose: ogni prete, religioso che ha aggredito sessualmente un bambino deve essere ridotto allo stato laicale. E non dev'essere solo una 'buona idea', dev'essere una legge scritta della Chiesa e Papa Francesco può farlo senza chiedere il permesso a nessuno. Questo è quello che ci aspettiamo dalla tolleranza zero. E tolleranza zero anche per chi ha coperto gli abusi. Anche loro vanno rimossi dal sacerdozio".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata