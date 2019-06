Papa incontra i rom: "Perdonateci per le discriminazioni che avete subito"

di Maria Elena Ribezzo

Se la Festa della Repubblica diventa un dibattito sui rom, dalla Romania, al suo ultimo appuntamento prima di ripartire per Roma, irrompe la voce di Papa Francesco. A chiedere perdono per le discriminazioni, le segregazioni, i maltrattamenti che questa popolazione ha subito nei secoli e subisce ancora

. "Nel cuore porto un peso", confessa il Pontefice, ammettendo che i cattolici non sono stati estranei, nei secoli, a tanto male inflitto. Ma non si può essere cristiani e non si può essere neanche umani, avverte, se non sappiamo vedere la persona prima delle sue azioni, "prima dei nostri giudizi e pregiudizi". "Quante volte giudichiamo in modo avventato, con parole che feriscono, con atteggiamenti che seminano odio e creano distanze! - aggiunge -Quando qualcuno viene lasciato indietro, la famiglia umana non cammina". Bergoglio guarda negli occhi la comunità nel Barbu Lautaru di Blaj e domanda perdono in nome della Chiesa per quando, nel corso della storia, "vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele, e non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi nella vostra peculiarità. A Caino non importa il fratello.

È nell'indifferenza che si alimentano pregiudizi e si fomentano rancori". La mano di Caino, che uccide con sete di vendetta, è sempre in agguato. Ma ogni giorno siamo davanti a un bivio: "C'è la mano tesa e la mano che percuote. C'è l'apertura dell'incontro e la chiusura dello scontro. C'è l'accoglienza e c'è lo scarto. C'è chi vede nell'altro un fratello e chi un ostacolo sul proprio cammino". In ultima analisi, c'è la "civiltà dell'amore" e c'è "quella dell'odio", la via della riconciliazione o quella della vendetta. Senza rancori e con qualche sacrificio, il consiglio del Papa non poteva essere diverso: "Scegliamo la via di Gesù. È una via che costa fatica, ma conduce alla pace. E passa attraverso il perdono".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata