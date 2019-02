Pedofilia, iniziato il vertice in Vaticano. Papa Francesco: "Non semplici condanne ma misure concrete"

Lavori di gruppo, in undici tavoli di lavoro divisi per lingue, fino a domenica

È iniziato nell'Aula Paolo VI in Vaticano il primo grande vertice di lotta alla pedofilia della Chiesa, con Papa Francesco e 190 tra presidenti delle Conferenze Episcopali del mondo, capi delle Chiese Orientali cattoliche, rappresentanti dell'Unione dei Superiori Generali dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali, Membri della Curia Romana e del Consiglio di cardinali.

Dopo la preghiera iniziale e la proiezione di un audio-video, è previsto l'intervento di apertura del Papa e le relazioni del cardinale Luis Antonio Tagle e di mons. Charles Jude Scicluna. Quindi inizieranno i lavori di gruppo, in undici tavoli di lavoro divisi per lingue. I lavori si chiudono domenica con la messa del Papa nella Sala Regia.

"Dinanzi alla piaga degli abusi sessuali perpetrati da uomini di Chiesa a danno dei minori, ho pensato di interpellare voi, Patriarchi, Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Superiori Religiosi e Responsabili, affinché tutti insieme ci mettiamo in ascolto dello Spirito Santo e con docilità alla Sua guida ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia", ha dichiarato Papa Francesco nel discorso di apertura. "Grava sul nostro incontro il peso della responsabilità pastorale ed ecclesiale che ci obbliga a discutere insieme, in maniera sinodale, sincera e approfondita su come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l'umanità. Il santo Popolo di Dio - ha continuato Bergoglio - ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre, ci vuole concretezza. Iniziamo, dunque, il nostro percorso armati della fede e dello spirito di massima parresia, di coraggio e concretezza".

Ricerca sugli abusi in Italia - Monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei, annuncia che la Chiesa italiana affiderà una ricerca a un'università per capire le dimensioni del fenomeno degli abusi sessuali sui minori in Italia, e avviare un'"ampia consultazione" tra i vescovi sull'obbligo di denuncia alle autorità civili. Come la Chiesa tedesca, che ha compiuto una ricerca durata tre anni in tutti gli archivi, "stiamo pensando a nostra volta di affidare a un'università una ricerca a tutto campo, che restituisca le dimensioni del fenomeno nella Chiesa come negli altri ambiti della società", afferma il presule al Corriere della Sera, "attorno a questa tematica oggi si gioca la nostra credibilità". "La collaborazione attiva con le autorità è necessaria per prendere di petto il problema degli abusi sui minori: va fatta secondo verità e giustizia, superando ogni atteggiamento di chiusura o nascondimento, altamente lesivo per la credibilità della Chiesa. Per questo, a mio parere, una volta valutata la verosimiglianza di una notizia di reato, occorrerebbe segnalarla all'autorità competente, nel rispetto della legge civile e della privacy della vittima e dei suoi familiari. Anche su questo nei prossimi mesi ci sarà un'ampia consultazione tra i vescovi", aggiunge.

