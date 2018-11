La Corte di giustizia Ue: "L'Italia dovrà recuperare l'Ici non versata dalla Chiesa"

Lo Stato italiano dovrà recuperare l'Ici non versata dalla Chiesa. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha annullato la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016, che avevano stabilito l'impossibilità di recupero dell'aiuto.

A chiedere al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione sono stati l'istituto privato 'Scuola Elementare Maria Montessori' di Roma e Pietro Ferracci, proprietario di un bed&breakfast.

"Hanno lamentato, in particolare - si legge -, che la decisione li ha posti in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto agli enti ecclesiastici o religiosi situati nelle immediate vicinanze che esercitavano attività simili alle loro e potevano beneficiare delle esenzioni fiscali in questione".

La Commissione ha obiettato che "né la Scuola Montessori né il sig. Ferracci soddisfacevano le condizioni per rivolgersi ai giudici dell'Unione, previste dall'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

"Con la sua odierna sentenza, la Corte di giustizia esamina per la prima volta la questione della ricevibilità - sulla base dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE - dei ricorsi diretti proposti dai concorrenti di beneficiari di un regime di aiuti di Stato contro una decisione della Commissione la quale dichiari che il regime nazionale considerato non costituisce un aiuto di Stato e che gli aiuti concessi in base a un regime illegale non possono essere recuperati. La Corte rileva che una decisione del genere i ) è un 'atto regolamentare', ossia un atto non legislativo di portata generale, ii ) che riguarda direttamente la Scuola Montessori e il sig. Ferracci e che non comporta alcuna misura d'esecuzione nei loro confronti. La Corte conclude, di conseguenza, che i ricorsi della Scuola Montessori e del sig. Ferracci contro la decisione della Commissione sono ricevibili".



