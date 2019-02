Pell, revocata la libertà su cauzione: il cardinale in carcere

È stata revocata la libertà su cauzione per il cardinale australiano George Pell, uno dei più stretti consiglieri di Papa Francesco, dichiarato colpevole di aver aggredito sessualmente due coristi di 13 anni. Dopo un'udienza pre-sentenza di condanna, la County Court di Melbourne ha deciso che il numero tre del Vaticano sarà detenuto nella Assessment Prison della capitale australiana in attesa della sentenza prevista per il 13 marzo.

