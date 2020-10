Coppie gay, il Papa dice sì alle unioni civili

Intervistato per il lungometraggio documentario 'Francesco', presentato al Festival del Cinema di Roma, Papa Francesco ha sostenuto per la prima volta le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Il "sì" del Papa è arrivato a metà del film, che approfondisce i temi a lui più cari, tra cui l'ambiente, la povertà, le migrazioni, la disuguaglianza razziale e di reddito, e le persone più colpite dalla discriminazione.

Mentre era arcivescovo di Buenos Aires, Francesco ha approvato le unioni civili per le coppie gay come alternativa ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, non si era mai espresso pubblicamente a favore delle unioni civili come Papa.

