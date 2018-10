Caso Orlandi, il legale della famiglia: "Vogliamo sapere come sono state trovate le ossa"

"Ci sono delle domande che porremo sia alla Senta sede che alla Procura di Roma. È interessante sapere in che modalità sono state trovate le ossa e come mai il loro ritrovamento è stato messo in relazione con la scomparsa di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori". Così Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, contattata telefonicamente da LaPresse, commenta il ritrovamento di ossa in un locale annesso alla sede della Nunziatura apostolica di via Po, a Roma. "La nostra - ha spiegato - è una situazione di attesa. Stiamo cercando di capire, anche perché il bollettino emesso martedì sera dalla Santa Sede fornisce poche informazioni".

Il caso Emanuela Orlandi, quindi, potrebbe non essere chiuso. O almeno è quello che si spera, dopo il ritrovamento di alcune ossa all''ambasciata' della Santa Sede a Roma a Villa Giorgina. Il Vaticano e la procura di Roma indagano per capire se i resti siano compatibili con il Dna di Emanuela Orlandi (22 giugno 1983) o di Mirella Gregori (7 maggio 1983), entrambe 16enni scomparse a Roma nel 1983.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata