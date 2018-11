Cambia la preghiera del Padre Nostro. Adesso dirà: "Non abbandonarci alla tentazione"

Cambia il testo della preghiera 'Padre nostro'. L'Assemblea Generale della Cei ha approvato la traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano, a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni. Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto alla Santa Sede per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro ("non abbandonarci alla tentazione" invece di "non indurci in tentazione") e dell'inizio del Gloria ("pace in terra agli uomini, amati dal Signore").

Prima di poter usare il nuovo testo, si dovrà attendere la confirmatio della Santa Sede e la pubblicazione della terza edizione del Messale Romano. "È un passo avanti sul Concilio: non è solo una traduzione", spiega il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti.

