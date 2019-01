Bergoglio sfila per le strade di Panama

E' arrivato al Campo San Juan Pablo II: papa Francesco ha sfilato per le strade di Panama per raggiungere il luogo in cui lo aspettano migliaia di persone per celebrare insieme la veglia in occasione della giornata della gioventù. Un vero e proprio accampamento il Campo che ha accolto il pontefice: i fedeli hanno montato delle tende dalla sera precedente in attesa della visita del Santo Padre.