Papa Leone XIV ha presieduto la messa nella basilica di Sant’Andrea delle Fratte a Roma. Prima il Pontefice ha incontrato il Terz’Ordine dei Minimi e i vari gruppi parrocchiali. I giovani hanno dato un collage di immagini che il Papa ha firmato. Prevost ha ringraziato i presenti per il lavoro in parrocchia. “Vengo come pellegrino, per invocare l’aiuto e l’intercessione della Vergine Maria in un momento difficile per la storia dell’umanità, segnato da guerre e da ingiuste disuguaglianze che mortificano la dignità umana. Vi invito a unirvi a me in questa preghiera”, ha detto il Santo Padre che anche ricordato l’importanza del 27 novembre per la comunità parrocchiale, un “luogo così caro alla nostra diocesi” che Benedetto XVI definì “Lourdes romana”.

“Serve conversione, dalla città riparta la festa dell’umanità”

“La conversione, prima ancora di essere un cambio di vita, è un cambio di mentalità. La vita può cambiare quando la fede trasforma il nostro modo di intendere il mondo, le relazioni, la storia. Questo nuovo sguardo ha bisogno di essere vissuto anche qui, nel cuore di Roma – ha detto Prevost nell’omelia -. Il centro storico della nostra Città è come una tavola imbandita agli occhi del mondo: monumenti, palazzi, negozi, ristoranti, pellegrini e turisti da ogni continente. Attorno a questa tavola, però, vivono e lavorano persone che spesso rimangono invisibili. Ci sono poveri che dormono per strada, anziani rimasti soli; ci sono tanti fratelli e sorelle stranieri e lavoratori con salari che feriscono la loro dignità; ci sono commercianti che portano il peso di orari estenuanti e di un’incertezza economica crescente; infine ci sono turisti e pellegrini, che arrivano con una domanda, a volte non espressa, di senso e di accoglienza. È proprio da qui che il Signore vuole far ripartire la festa dell’umanità”, ha proseguito il Papa.