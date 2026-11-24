Papa Francesco, nel corso della sua vita, ha visto il diavolo. Lo si legge ne ‘Il Diario personale di Papa Francesco’ libro pubblicato da Lev, Libreria Editrice Vaticana, le cui anticipazioni sono riportate oggi dal Corriere della Sera. “Il demonio mi fissava con occhi di fuoco, sentii il rantolo della sua voce”. “Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia. E mi sono ricordato di tre episodi certi in cui non dubito che si sia presentato fisicamente”, scrive Bergoglio a pagina 53. Il cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, intervistato dal quotidiano spiega: “Nel suo diario”, Bergoglio “enumera” gli incontri col demonio: “‘1) Circa 15 anni fa. L’ho visto dal finestrino della macchina. Non dimentico i suoi occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti. 2) Nella celebrazione della cappella del Carmelo. Mi guardò con occhi di fuoco. Non dimentico quello sguardo, più forte del precedente. Erano come raggi di fuoco. Poi ha cercato di avvicinarsi e io sono scappato stringendo il Rosario e chiedendo alla Vergine… La curiosità lottava con il Rosario. E la Vergine mi ha salvato’”.

Bergoglio cita tre episodi

Il porporato conferma che Bergoglio ha visto il diavolo anche quando era Papa: “Francesco – afferma Fernandez – scrive: ‘Al mio ritorno dal viaggio in Cile, pochi giorni dopo il mio arrivo a Roma, durante un incontro, lo vidi e sentii la sua voce, trionfante, padrona di tutto: ‘Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo’. Così come non posso dimenticare gli occhi delle due precedenti, in questo caso non posso dimenticare il potente rantolo della sua voce. Il Signore mi ha dato l’opportunità di lasciare quell’incontro e così sono stato liberato”. Era il 2021. Da quel momento Francesco, secondo quanto riportato, ha vissuto una crisi spirituale terminata nel Natale del 2022. “Il Papa – spiega Fernandez – avverte quella che definisce la seduzione pagana. La fatica a gestire il potere. Il potere che ha un Papa non è solo interno alla curia; riguarda i rapporti internazionali. E per lui rappresentava una forte tentazione”. Il Prefetto, infine sottolinea la necessità della pubblicazione del diario: “Era un materiale indispensabile per avere il quadro completo della figura di Bergoglio. Per questo ho deciso di pubblicarlo. Anche se avevo tanti dubbi”.

Il cardinal Semeraro: “Esperienza del maligno si inserisce in storia teologia”

A pubblicare le anticipazioni anche La Stampa che riporta le parole del cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi: “Avendo conosciuto Bergoglio già nel 2001 non mi meraviglia la profondità spirituale e la disarmante franchezza da discepolo di Sant’Ignazio di Loyola con le quali espone passaggi intimi e sconosciuti della propria esistenza”, dice il porporato che aggiunge: “L’esperienza della percezione del maligno si inserisce nella millenaria storia della teologia. La dogmatica ne faceva una derivazione della certezza dell’esistenza degli angeli decaduti. La figura del tentatore è già nel libro della Genesi dove assume la forma culturalmente determinata del serpente. Poi il diavolo come entità compare subito nel racconto temporalmente più vicino alla vita di Gesù, cioè il Vangelo di Marco. La tentazione è il primo dato evangelico acquisito. Non mi stupisce che l’incontro con il maligno e il racconto di averlo guardato negli occhi durante l’Eucarestia rientri in questo magistero. Lo riconosco”.