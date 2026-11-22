Un pranzo in Vaticano per 1.300 persone in condizioni di povertà, in occasione della decima Giornata mondiale dei poveri. Papa Leone XIV ha partecipato domenica all’iniziativa nell’Aula Paolo VI, accogliendo persone provenienti da oltre 20 organizzazioni caritative di Roma, oltre che da diverse parrocchie e associazioni.

A servire i pasti sono stati i volontari della Croce Rossa Italiana. L’appuntamento si rinnova dal 2017, anno in cui Papa Francesco promosse la prima Giornata Mondiale dei Poveri, con l’obiettivo di offrire un momento di condivisione alle persone più vulnerabili. Quest’anno l’iniziativa non si è limitata al Vaticano: il pranzo è stato organizzato anche nelle mense per i poveri e nei centri di accoglienza della capitale.