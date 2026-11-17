Papa Leone XIV, a bordo di un Boeing 787-9 delle LATAM Airlines partito, alle 14.28 di ieri sera (le 20.28 italiane) dal Perù, alla volta di Roma. Si è così conclusa la lunga visita in America Latina. L’atterraggio all’Aeroporto di Roma-Fiumicino è avvenuto alle 8.48 di questa mattina. Al suo arrivo, Papa Leone XIV si è trasferito in auto in Vaticano. Il Pontefice ha anche inviato un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Al rientro dal mio Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, dove ho potuto ammirare la vivacità pastorale di quelle Chiese locali che, sostenute dalla fede e arricchite dalla testimonianza dei loro Santi, continuano ad essere presenza viva del Vangelo della gioia e della speranza, porgo a Lei, Signor Presidente, il mio cordiale saluto assicurando la costante preghiera per la diletta Nazione italiana“.

Mattarella: “Tempi incerti, giovani hanno bisogno guida sicura”

“Santità, a nome del popolo italiano e mio personale, desidero rivolgerLe il più cordiale saluto al rientro dal Suo viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. In una fase storica segnata da instabilità, violenza e crescenti iniquità, i Suoi costanti appelli alla pace, al dialogo, alla giustizia e alla tutela della dignità di ogni persona hanno risuonato ben oltre i confini dell’America Latina, aprendo nuovi orizzonti di speranza per tutti gli uomini e le donne di buona volontà”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Sua Santità Papa Leone XIV al suo rientro in Italia. “La vastissima partecipazione agli impegni che hanno scandito questo Viaggio Apostolico testimonia il bisogno condiviso – specialmente tra i giovani – di una guida sicura in tempi incerti, oltre che un sincero affetto nei Suoi confronti. Voglia accogliere, Santità, i miei migliori auguri di pieno benessere e di proficua prosecuzione del Suo altissimo Magistero”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Sua Santità Papa Leone XIV al suo rientro in Italia.

Papa Leone XIV: “Non ho firmato lettera rinuncia”

“No. Per adesso non vedo necessità, grazie a Dio. Il Diritto canonico ha già diversi punti che interessano questo tema. È nelle mani di Dio, come ho detto prima di essere eletto Papa. Confido in Lui. Eventualmente lo farò, penso. Però per adesso non vedo il bisogno”. Lo ha detto Leone XIV sul volo di rientro dal viaggio in America Latina, come riportato da Vatican News, rispondendo a una domanda sull’eventuale firma di una lettera di rinuncia sub conditione per l’ipotesi di un coma, come fatto da alcuni suoi predecessori.

Pope Leo XIV speaks to journalists aboard his flight back to Rome, Monday, Nov. 16, 2026, concluding a twelve-day pastoral journey to Latin America. (Daniel Dal Zennaro/Pool Photo via AP)

Papa Leone XIV: “Non sono al 100% ma sto bene”

“Gli altri si sorprendono di me. Io voglio dire grazie a Dio. La verità è che dalla prima settimana – è passato poco più di un mese, come tutto il mondo sa – c’è stato un intervento un po’ impegnativo, ma fin dall’inizio il viaggio era già programmato e io volevo portarlo a termine. Così, con l’aiuto di Dio e la forza della preghiera – ho ricevuto letteralmente messaggi da parte di tutto il mondo -, e con una certa determinazione che ho, grazie all’aiuto dei medici, ho visto che di fatto era possibile. Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene. E poi la resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso”. Lo ha detto Leone XIV, secondo quanto riporta Vatican News, sul volo di ritorno dal viaggio in America Latina, rispondendo a una domanda sulla sua ‘resistenza’ in un viaggio così impegnativo nonostante l’intervento da poco subito. Sulla malattia, il Papa ha aggiunto: “La prima notizia è stata una sorpresa, non c’era nessun sintomo, mi sentivo bene e quindi quando, facendo accertamenti come parte dei check-up, controlli di routine annuali che in genere faccio già da molti anni, è stata scoperta questa che è cominciata come un’ombra. E poi facendo più accertamenti, facendo la biopsia, hanno visto che c’era qualcosa lì, che era un tumore. Come ho detto prima, volevo fare questo viaggio e ho detto: facciamo subito. Nella grazia di Dio, ero sereno, ho sentito, bisogna farlo, facciamo, ho fiducia nei medici che abbiamo, nell’attenzione medica e siamo andati avanti. Grazie a Dio, come sapete, tutto è andato molto bene. Nella parte del polmone che hanno rimosso, il tumore era totalmente contenuto, si è limitato lì, non c’è bisogno di un altro trattamento su quello. Per precauzione, come questi controlli annuali, bisognerà essere attenti. Come mi sentivo? Ho un fratello, questo è pubblico, che anche vive in questo momento una situazione molto più complicata, però lo viviamo anche con molta fiducia nel Signore, come forse un segnale a persone che stanno soffrendo, che forse hanno molta paura, – si capisce perché – a dire bisogna: fare i controlli, la prevenzione è molto importante, cercare di curarsi sé stessi nel senso della salute. Quando c’è la necessità di fare un trattamento, che non si abbia tanta paura, si facciano le cose. Grazie a Dio in questo caso anche con la forza della preghiera di tante persone, è andata benissimo e sono qui come testimone”.

Papa Leone XIV: “Dopo Midterm spero più capacità dialogo e ascolto e meno guerra”

“Vorrei vedere più capacità di dialogo, costruzione di ponti, riconciliazione, meno polemiche, meno guerra, meno divisione. So che anche questo è un sogno, però so che è possibile. E allora vediamo… Non faccio un commento politico, faccio promozione della Dottrina sociale della Chiesa, con la speranza che alcuni ascoltino. Cerchiamo di promuovere dialogo e la capacità di ascoltare sempre”. Lo ha detto Leone XIV sul volo di rientro dal viaggio in America Latina, rispondendo a una domanda sulle elezioni di midterm negli Usa, secondo quanto riporta Vatican News.

Papa Leone XIV benedice Brasile, Francia, Marocco e Spagna

Durante il volo verso Roma, nel sorvolare il Brasile, la Guyana Francese (Francia), il Marocco, la Spagna e l’Italia, Leone XIV ha fatto pervenire ai Capi di Stato alcuni telegrammi. Al presidente brasiliano Lula ha scritto: “Nel sorvolare lo spazio aereo brasiliano al termine del mio Viaggio Apostolico, rinnovo a Vostra Eccellenza e ai vostri concittadini i miei migliori auguri e prego affinché Dio benedica tutti”. Poi al presidente francese, Emmanuel Macron: “Mentre sorvolo la Guyana francese, di ritorno a Roma dal mio Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, rivolgo un cordiale saluto a Vostra Eccellenza e ai vostri concittadini. Invocando le benedizioni di Dio Onnipotente sulla Nazione francese, prego affinché a tutto il suo popolo siano concessi i doni della pace, della prosperità e della concordia”. Al re del Marocco, Mohammed VI, ha scritto: “Mentre sorvolo il vostro Paese al termine del mio Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, rivolgo un cordiale saluto a Vostra Maestà e al popolo del Marocco, e chiedo all’Onnipotente di benedire la nazione con i Suoi doni di unità e pace”. Infine, al re di Spagna, Felipe VI: “Mentre sorvolo la Spagna al termine del mio Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, e ripensando con gratitudine alla mia recente visita nel vostro Paese, rivolgo un cordiale saluto a Vostra Maestà e al popolo spagnolo, e prego affinché Dio Onnipotente benedica la nazione”.