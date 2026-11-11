Argentina, il Papa incontra i detenuti a Buenos Aires: "Qui opportunità di ricominciare"

“Certamente il male che affligge il cuore dell’uomo rovina la società e la vita di molti, giungendo a punte di disumanità. Ciononostante, ‘persino quando l’essere umano si disumanizza e provoca tragedie, una piccola luce continua a brillare e rimane capace di riaccendersi, con la grazia di Dio, in cammini di conversione e di riconciliazione’”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della sua visita al Complesso penitenziario federale di Buenos Aires. “Questo – ha aggiunto – significa che, anche nel mezzo del male, del dolore e del fallimento più profondi, subiti o causati, la situazione che state vivendo rappresenta un’opportunità unica per ricominciare nella vostra vita. Il tempo trascorso in questo Istituto può rappresentare l’occasione di un nuovo inizio: un’opportunità per riconciliarsi con Dio e per reinserirsi senza paura nella propria famiglia e nella società. L’esperienza di arrivare al limite, ‘quando è accolta nella verità, non impoverisce l’essere umano ma lo apre al riconoscimento del volto di Dio e dell’altro”.