Papa Leone XIV richiama Milei: "L’economia deve essere al servizio delle persone"

Un richiamo alla centralità delle persone, alla democrazia e alla giustizia sociale. Papa Leone XIV arriva in Argentina e, nel primo discorso pubblico a Buenos Aires, lancia un messaggio che segna le distanze dal programma libertario del presidente Javier Milei. “L’economia deve essere al servizio delle persone, anziché essere le persone a servire l’economia“, afferma il Pontefice davanti alle autorità, ai diplomatici e ai rappresentanti della società civile.

Parole che arrivano mentre il governo argentino difende una politica di austerità basata sui tagli alla spesa pubblica, presentati come necessari per risanare i conti e ridurre l’inflazione. Una linea che ha prodotto un avanzo di bilancio e portato l’inflazione annuale dal 200% a circa il 32%, ma che si accompagna a salari reali ancora inferiori ai livelli precedenti all’insediamento di Milei e alla perdita di circa 300mila posti di lavoro regolari. Nel suo intervento Leone insiste anche sul valore del confronto e dell’ascolto: “La democrazia si rafforza attraverso la nostra disponibilità all’ascolto, la cura nelle parole e la ricerca paziente di accordi“. Il Papa dedica poi un passaggio alle nuove generazioni, sottolineando la necessità di investire in istruzione, università, formazione professionale e ricerca, per offrire ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro in Argentina.