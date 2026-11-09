Papa Leone XIV in Argentina, Milei lo accoglie a Buenos Aires

Papa Leone XIV è arrivato in Argentina, seconda tappa del suo tour sudamericano dopo l’Uruguay. Ad accoglierlo a Buenos Aires il presidente Javier Milei, in occasione della prima visita di un Pontefice nel Paese da quasi quarant’anni. Un appuntamento dal forte valore simbolico, anche perché l’ultimo Papa argentino, Francesco, non era mai tornato in patria durante i suoi dodici anni di pontificato.

La visita di Leone XIV rappresenta anche un passaggio politicamente delicato. Da una parte il presidente Milei, che ha costruito la propria azione di governo attorno a un programma libertario e a profondi tagli alla spesa pubblica; dall’altra il Pontefice, che ha più volte richiamato l’attenzione sulla giustizia sociale e sulla centralità della persona. Le distanze sono emerse già nel primo discorso pubblico del Papa a Buenos Aires, davanti alle autorità e ai rappresentanti della società civile. Senza uno scontro diretto, Leone ha ricordato che “l’economia deve essere al servizio della persona, non la persona al servizio dell’economia”.