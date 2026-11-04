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mercoledì 4 novembre 2026

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Bob Dylan incontra Papa Leone XIV in Vaticano

Bob Dylan incontra Papa Leone XIV in Vaticano
L’incontro tra Bob Dylan e Papa Leone in Vaticano (Foto da post Facebook @Antonio Spadaro)
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Ad annunciare la visita del celebre cantautore statunitense è stato Padre Antonio Spadaro su Facebook

Bob Dylan ha incontrato oggi, mercoledì 4 novembre 2026, Papa Leone XIV in Vaticano. Ad annunciare la visita del celebre cantautore statunitense è stato Padre Antonio Spadaro, con un post sul proprio profilo Facebook.

Oggi ho accompagnato Bob Dylan da Papa Leone insieme ad Andrea Monda. Non senza l’emozione di vivere un incontro che ha il sapore della storia e la sensazione che, ad ogni passo nel Palazzo apostolico, sarebbe potuta accadere qualunque cosa!”.

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