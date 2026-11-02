Papa Leone XIV al cimitero del Verano per la commemorazione dei defunti

Giornata particolare per il quartiere San Lorenzo a Roma che oggi, lunedì 2 novembre, ha accolto Papa Leone XIV per la commemorazione di tutti i defunti presso il cimitero del Verano. Un appuntamento che si rinnova ogni anno ma che oggi cade a pochi giorni dall’intervento del Papa. Giunto in macchina presso l’ingresso principale, ad attenderlo tanti fedeli che non hanno voluto mancare la possibilità di vederlo da vicino e magari avvicinarlo. Dopo la funzione, svolta all’aperto, il Pontefice ha salutato e ha fatto ritorno in Vaticano.