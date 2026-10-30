Usa, elezioni di Midterm: Papa Leone XIV ha già votato

Papa Leone XIV ha esercitato il proprio diritto di voto alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, inviando per posta la propria scheda elettorale a Chicago. A confermarlo è stata la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che il Pontefice ha sempre votato quando ne ha avuto la possibilità, anche durante gli anni in cui ha risieduto in Perù.

“La Sala Stampa della Santa Sede conferma che, in linea con questa consolidata prassi di partecipazione civica, il Papa ha inviato la propria scheda elettorale per posta a Chicago”, si legge nella nota. Il Pontefice ha inoltre ribadito la propria convinzione riguardo al “diritto e al dovere dei cittadini di partecipare ai processi democratici”.