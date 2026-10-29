La mostra sulla "Papamobile" in Vaticano: l’evoluzione dei veicoli papali

Da oltre 100 anni, i papi le utilizzano per sfilare maestosamente tra la folla dei fedeli, benedicendo dall’alto sia i neonati che i pellegrini. Ora le papamobili Mercedes-Benz saranno esposte ai Musei Vaticani a partire dal 29 ottobre. L’auto più antica in mostra è la prima Mercedes donata a un papa il 23 maggio 1930. Si tratta di una sontuosa limousine con interni progettati appositamente per Pio XI. La Mercedes-Benz Nürburg 460 era dotata di una lussuosa poltrona rivestita in broccato di seta e rifinita con legni pregiati e metalli.