Lo Spirito di Assisi e il dialogo per la pace: 40 anni fa l’intuizione di Giovanni Paolo II

L’importanza del dialogo tra fedi diverse per continuare a costruire la tela della pace. Oggi, martedì 27 ottobre, si ricorderanno i 40 anni dello storico incontro interreligioso promosso da san Giovanni Paolo II.

Cos’è lo Spirito di Assisi

Un appuntamento quello voluto dal Papa polacco quattro decenni fa da cui scaturì ‘Lo Spirito di Assisi’, ovvero l’impegno al dialogo interreligioso finalizzato a costruire la pace. L’appuntamento vissuto nella città umbra rappresenta uno dei capisaldi del lungo Pontificato di Papa Wojtyla. Fu una prima volta nella storia a cui parteciparono 60 rappresentanti religiosi, compreso il Dalai Lama. Una vera e propria profezia, un’intuizione che segnò l’avvio di un processo che ancora continua. Un seme che è germogliato e che si rinnova ogni anno. Nel suo discorso Wojtyla sottolineò diversi temi, ma c’è un passaggio che risuona particolarmente attuale ai giorni nostri: “La pace – disse – è un cantiere aperto a tutti, non solo agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi. La pace è una responsabilità universale: essa passa attraverso mille piccoli atti della vita quotidiana. A seconda del loro modo quotidiano di vivere con gli altri, gli uomini scelgono a favore della pace o contro la pace”. Wojtyla invitò tutti, dunque a entrare in quel cantiere della pace da costruire attraverso il rispetto e il dialogo.

L’idea dello ‘Spirito di Assisi‘ è stata rinnovata, a 30 anni di distanza nel 2016 da una visita di Papa Francesco che partecipò, sempre ad Assisi, all’incontro organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. Papa Leone XIV sarebbe dovuto tornare ad Assisi per celebrare i 40 anni, ma dopo l’operazione per la rimozione di un tumore al polmone destro i medici hanno consigliato prudenza. Salta quindi la presenza fisica, è troppo presto per volare in elicottero, ma Prevost invierà un messaggio. Per continuare a costruire la pace.