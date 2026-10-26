Papa Leone XIV, confermato il viaggio in Sudamerica

È previsto dal 6 al 17 novembre. Prevost andrà in Uruguay, Argentina e Perù

È stato confermato il viaggio apostolico in Sudamerica di Papa Leone XIV, messo in dubbio di recente a causa dell’intervento chirurgico a cui Prevost si è sottoposto per rimuovere un tumore ai polmoni.

“La Sala Stampa della Santa Sede conferma che il Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù, previsto dal 6 al 17 novembre 2026, si svolgerà secondo il programma precedentemente pubblicato”, si legge in un comunicato diffuso dal Vaticano. Nel testo si evidenzia che il recupero del Pontefice, a due settimane dall’operazione per l’asportazione di un tumore ai polmoni, “procede, in linea con le valutazioni favorevoli comunicate dall’équipe medica che lo segue”.

“Dal suo rientro in Vaticano, il Santo Padre ha ripreso gradualmente le proprie attività, adattando il programma quotidiano in accordo con i medici per dare priorità al recupero postoperatorio, continuando al tempo stesso ad assolvere le responsabilità del suo ministero. Ha mantenuto importanti appuntamenti e impegni pubblici, prestando attenzione alle esigenze di ogni giornata e riservando adeguati momenti di riposo”, si legge ancora nella nota.

“Il Santo Padre esprime profonda gratitudine per le preghiere e l’affetto ricevuti da ogni parte del mondo, nonché per le premurose cure dei professionisti sanitari che lo hanno accompagnato durante la convalescenza. Il Dott. Luigi Carbone conferma che il recupero postoperatorio del Santo Padre continua a progredire e gli ultimi esami medici confermano la buona salute e le condizioni cliniche favorevoli. Non si ravvisano controindicazioni, visto il quadro clinico attuale, gli esami strumentali e di laboratorio eseguiti, che impediscano di intraprendere il prossimo viaggio apostolico in America Latina come programmato. Il Papa segue le raccomandazioni mediche con scrupolo e attenzione, e profonda determinazione nel continuare a servire la Chiesa”.

Papa: felice per viaggio in America Latina, sia occasione per aprire cuori

“Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita. Possa questo viaggio essere un’occasione per aprire i nostri cuori gli uni agli altri, rafforzare la nostra comunione come fratelli e sorelle e rinnovare il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia!”, ha affermato Papa Leone XIV dopo la notizia della conferma del viaggio in America Latina.