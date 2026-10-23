Papa Leone XIV, Vaticano: “Il Pontefice salta la visita ad Assisi del 27 ottobre”

Papa Leone XIV non sarà ad Assisi il 27 ottobre per partecipare all’incontro “Pace disarmata e disarmante”, in occasione del 40° anniversario della Giornata mondiale di preghiera per la pace convocata da San Giovanni Paolo II. La decisione è stata presa su indicazione dei medici, per consentire al Pontefice di recuperare dopo l’intervento di chirurgia toracica della scorsa settimana. Il Papa invierà comunque un messaggio agli organizzatori, ai capi e ai rappresentanti delle confessioni cristiane e delle altre religioni, oltre che agli ospiti. Nel testo esprimerà la sua vicinanza all’iniziativa, ribadendo il valore dello “spirito di Assisi”, del dialogo e della ricerca di parole e gesti di pace in un’epoca segnata dai conflitti.

Medici: “Eseguita ecografia torace ottimo decorso post-operatorio”

La radiografia al torace conferma il buon decorso post-operatorio del Papa, ma per precauzione i medici sconsigliano il viaggio in elicottero previsto per il 27 ottobre. Lo comunicano il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora. L’esame, eseguito come programmato, ha dato esito positivo. Considerato il breve tempo trascorso dall’intervento, i sanitari hanno ritenuto opportuno evitare per prudenza lo spostamento in elicottero.