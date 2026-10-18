Papa Leone XIV torna a San Pietro e si rivolge ai fedeli: “Sentito vostro sostegno, grazie”

“Vorrei ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno, grazie”. Papa Leone XIV torna in pubblico dopo le dimissioni di sabato dal Policlinico Gemelli a seguito di un intervento di rimozione di un tumore. Il Pontefice ha celebrato la consueta preghiera dell’Angelus di mezzogiorno in una Piazza San Pietro stracolma di fedeli, associazioni, curiosi e turisti. In migliaia assiepati dentro e fuori dalle transenne che delimitano la piazza per provare a vedere di persona il Papa. Durante l’Angelus Leone ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicino durante il ricovero e l’intervento, in particolare “grazie a medici, infermieri e a tutto il personale del Policlinico Gemelli”. Leone ha anche condiviso con le migliaia di fedeli in piazza una riflessione sui giorni passati in ospedale: “Questa esperienza mi ha fatto provare particolare vicinanza a quanti attraversano la malattia e a quanti sono in condizione di infermità”. “Superata questa fase delicata” ha aggiunto, “come sapete adesso riprenderò gradualmente le mie attività. Sempre con l’aiuto di Dio e delle vostre preghiere.Grazie ancora, grazie a tutti e buona domenica!”.