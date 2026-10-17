Papa Leone XIV sarà dimesso nel pomeriggio: domenica reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro

A seguito delle conclusioni fornite dai medici sabato mattina, Papa Leone XIV sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per l’intervento al polmone destro. Lascerà l’ospedale nel primo pomeriggio e farà rientro in Vaticano, dove non saranno necessari presidi medici. Domenica reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio. Lo comunica la sala stampa vaticana.

Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, in merito al decorso post operatorio di Leone XIV, comunicano che “in considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione“. Papa Leone XIV celebrerà anche oggi una messa al decimo piano dell’ospedale Gemelli. Lo si apprende da fonti vaticane. La funzione sarà alle 12, prima delle dimissioni previste nel primo pomeriggio.

Leone XIV, migliorano le condizioni di salute: la telefonata a Putin per la pace in Ucraina

Venerdì, gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali, mentre la fisioterapia respiratoria continua e il Pontefice ha recuperato l’autonomia nello svolgimento delle normali attività quotidiane. Nella giornata di venerdì, nonostante il ricovero al Policlinico Gemelli, Leone XIV ha continuato anche il suo impegno diplomatico, telefonando al presidente russo Vladimir Putin per chiedere una tregua umanitaria nella città ucraina di Oleshky, assediata nella regione di Kherson, e consentire l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l’evacuazione sicura dei civili.