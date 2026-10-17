Papa Leone XIV lascia il Gemelli, domani l’Angelus da Piazza San Pietro. Gli auguri di Mattarella

Leone XIV lascia il policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da martedì, quando è stato sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa, accolto da una grande folla in attesa, nell’atrio dell’ospedale si è fermato a salutare alcuni degenti. Una volta all’esterno ha salutato alcuni medici e i vertici dell’ospedale, fermandosi poi a parlare brevemente con persone che hanno avuto problemi di salute. Una ragazza gli ha regalato un piccolo pupazzo a forma di Papa spiegando che l’aveva accompagnata durante la malattia, e lui l’ha ringraziata prima di salire in auto e partire alla volta del Vaticano.

Papa Leone XIV, domani l’Angelus dal Vaticano

Domani, secondo quanto comunicato dalla stampa vaticana, il pontefice reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio. Ieri il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, aveva dichiarato ai giornalisti che se il Papa fosse stato bene, avrebbe potuto fare l’Angelus dal Gemelli.

Mattarella: “A nome dell’Italia auguri di una serena convalescenza”

“Le rinnovo a nome dell’intera Italia e mio personale il più caloroso augurio di una serena convalescenza per un Suo pronto e completo ristabilimento”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Sua Santità Papa Leone XIV. “Santità, ho appreso la notizia delle Sue dimissioni questo pomeriggio dal Policlinico Gemelli a pochi giorni all’intervento chirurgico cui Ella si è sottoposta”, scrive il capo dello Stato, aggiungendo: “In queste circostanze mi unisco nuovamente alle vaste testimonianze di vicinanza e affetto che Le sono state rivolte da semplici cittadini e leader politici di numerosi Paesi. Espressioni di grande solidarietà nei confronti della Santità Vostra e diffuse manifestazioni di buoni auspici per la Sua salute hanno accomunato moltitudini di persone da ogni luogo del mondo, e certamente, con particolare sensibilità, tutte le comunità cattoliche che, grate per le cure del personale medico-sanitario che La assiste, trovano altresì rassicurazione nell’esortazione agostiniana a conservare sempre la fiducia, anche nella guarigione dalle malattie, nel superamento delle difficoltà”, conclude Mattarella.