Il Papa lascia il Policlinico Gemelli: a salutarlo una folla di fedeli

Papa Leone XIV ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da martedì, quando è stato sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa, accolto da una grande folla in attesa, nell’atrio dell’ospedale si è fermato a salutare alcuni degenti. Una volta all’esterno ha salutato alcuni medici e i vertici dell’ospedale, fermandosi poi a parlare brevemente con persone che hanno avuto problemi di salute. Una ragazza gli ha regalato un piccolo pupazzo a forma di Papa spiegando che l’aveva accompagnata durante la malattia, e lui l’ha ringraziata prima di salire in auto e partire alla volta del Vaticano. l corteo delle auto è entrato dalla Porta del Perugino, riportando il Santo Padre XIV al Palazzo Apostolico dopo i giorni di ricovero al policlinico Gemelli. Lasciando l’ospedale sorridente, il Pontefice è stato accolto da lunghi applausi della grande folla presente. Prima di salire in auto ha benedetto una giovane malata ucraina che gli ha regalato un piccolo pupazzo a forma di Papa. Leone XIV domani reciterà l’Angelus dalla finestra del suo studio al Palazzo Apostolico, la stessa dove appena domenica scorsa aveva annunciato di dover essere operato per l’asportazione di un nodulo al polmone.