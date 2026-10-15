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giovedì 15 ottobre 2026

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Papa Leone XIV, seconda notte al Gemelli dopo l’intervento al polmone: “Trascorsa bene, ha fatto colazione”

Papa Leone XIV, seconda notte al Gemelli dopo l’intervento al polmone: “Trascorsa bene, ha fatto colazione”
Il Policlinico Gemelli a Roma (Foto Valentina Stefanelli/LaPresse)
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Martedì il Pontefice si è sottoposto a un’operazione per rimuovere un tumore maligno

Seconda notte al Policlinico Gemelli per Papa Leone XIV dopo l’intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. “Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione”, ha fatto sapere la Sala stampa della Santa Sede, aggiornando sulle condizioni del Pontefice.

L’intervento e il decorso post-operatorio

Martedì 13 ottobre Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone destro. L’operazione, durata circa 90 minuti, si è conclusa positivamente, senza complicazioni. L’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare e il lobo inferiore destro del polmone è stato asportato completamente.

Mercoledì 14 ottobre, dopo una prima notte trascorsa tranquillamente in ospedale, gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno confermato un decorso post-operatorio regolare, con valori nella norma per il tipo di intervento. Il Pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella propria stanza e ha ripreso ad alimentarsi regolarmente, facendo colazione e pranzo. In serata, inoltre, ha concelebrato la messa in una sala allestita al decimo piano del Policlinico. La degenza prevista è di circa una settimana dal ricovero.

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