Papa operato al Gemelli, dall’ambasciatore Usa in Vaticano al Nobel Machado: i messaggi per Leone XIV

Le condizioni di Papa Leone XIV, operato al Gemelli per un tumore maligno, hanno suscitato messaggi di vicinanza e auguri da parte di esponenti politici e istituzionali internazionali. Dal segretario di Stato americano Marco Rubio alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, passando per l’ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede Brian Burch e la premio Nobel per la Pace María Corina Machado, in molti hanno rivolto al Pontefice parole di sostegno e preghiere per una pronta guarigione.

Rubio e l’ambasciatore Usa Burch: “Le nostre preghiere sono con il Papa”

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affidato a X il proprio messaggio di vicinanza al Pontefice, spiegando di essere in preghiera insieme alla moglie Jeanette. “Jeanette ed io siamo uniti nella preghiera per la salute del Pontefice a seguito della recente diagnosi”, ha scritto, aggiungendo: “Possa il Signore donargli forza e lo Spirito Santo guidare i medici che si prendono cura del Santo Padre”.

Papa Leone XIV incontra Ambasciatore Usa presso la Santa Sede Brian Burch (Foto Vatican Media/LaPresse)

Anche l’ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede, Brian Burch, ha espresso a LaPresse i propri auguri: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Sua Santità, augurandogli rinnovata forza e buona salute nei giorni a venire”. Il diplomatico ha aggiunto di voler “estendere le sue preghiere personali e i migliori auguri a Papa Leone XIV per una pronta guarigione dopo l’intervento”.

Von der Leyen e La Russa: “Una completa e rapida guarigione”

Un messaggio è arrivato anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che su X ha rivolto al Pontefice i propri auguri dopo l’operazione. “Desidero esprimere i miei migliori auguri al Papa dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto ieri”, ha scritto. “La sua serenità e la sua forza sono fonte di ispirazione per tutti noi. Gli auguriamo una completa e rapida guarigione”.

I want to express my best wishes to @Pontifex following his surgery yesterday. His serenity and strength are an inspiration for all of us. We hope for his full and speedy recovery. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 14, 2026

In Italia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso la vicinanza di Palazzo Madama durante la discussione in Aula sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. “A nome di tutti, a nome dell’intero Senato, vorrei far giungere a Papa Leone XIV i più affettuosi auguri e la nostra più stretta vicinanza”, ha dichiarato. Al termine del suo intervento, i parlamentari presenti si sono alzati in piedi per applaudire.

La premio Nobel Machado: “Noi venezuelani rivolgiamo le nostre preghiere”

Tra i messaggi internazionali anche quello della premio Nobel per la Pace 2025 María Corina Machado, che ha affidato a X le parole rivolte al Pontefice a nome dei venezuelani. “Noi venezuelani rivolgiamo le nostre preghiere per la pronta guarigione di Sua Santità Papa Leone XIV”, ha scritto. “Che l’amore e la fede dei credenti di tutto il mondo lo accompagnino in queste ore e nel suo instancabile lavoro pastorale”.

L’incontro tra Papa Leone XIV e la vincitrice del Premio Nobel per la Pace María Corina Machado, 12 gennaio 2026 (Vatican Media via AP, HO)

Il presidente del Libano: “Una convalescenza breve”

Il presidente libanese Joseph Aoun ha augurato a Leone XIV una pronta guarigione dopo l’intervento chirurgico. In un messaggio pubblicato sull’account X della presidenza, Aoun ha trasmesso al Pontefice “i sentimenti del popolo libanese e le loro preghiere”, ricordando il legame con la visita apostolica compiuta nel Paese. “La visita apostolica in Libano rimane saldamente impressa nei loro cuori e nella loro coscienza nazionale e spirituale”, si legge nel messaggio. Aoun ha inoltre ricordato la visita del Papa a San Charbel, invocandone l’intercessione: il Libano, ha sottolineato, “prega per Sua Santità”.

Il presidente ha espresso l’auspicio che la convalescenza sia breve e che il Pontefice possa “presto recuperare le forze e la salute per continuare la sua sacra missione al servizio della pace, della riconciliazione, della misericordia e della speranza, in un mondo più che mai bisognoso della luce del Vangelo e della sua guida”.

La presidente del Perù Keiko Fujimori (AP Photo/Guadalupe Pardo)

Perù, Fujimori: “Comprendiamo eventuali cambiamenti nel programma della visita”

Dal Perù, la presidente Keiko Fujimori ha fatto riferimento alle possibili conseguenze della convalescenza sul viaggio apostolico previsto nel Paese il prossimo novembre, dove Leone XIV è stato missionario e vescovo. “Sappiamo che questa guarigione richiederà diverse settimane, più del previsto. Pertanto, comprendiamo che potrebbe esserci qualche cambiamento nel programma della sua visita”, ha dichiarato, come riportato dai media peruviani. Fujimori ha spiegato che si attendono comunicazioni dal Vaticano per conoscere eventuali aggiornamenti sul viaggio.