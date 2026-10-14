Papa Leone XIV operato per un tumore, la Santa Sede: “Notte tranquilla”

Prima notte all’ospedale Gemelli dopo l’operazione per Papa Leone XIV. Il Pontefice, fa sapere la Sala stampa della Santa Sede, ha passato una notte “tranquilla”. “Ulteriori informazioni” sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse “in giornata”.

Il Papa martedì pomeriggio è stato sottoposto a un’operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. E’ stato asportato un tumore maligno, un “adenocarcinoma polmonare”, e il “lobo inferiore del polmone destro”, si legge nel bollettino medico diffuso nella tarda serata di martedì. L’intervento, durato “90 minuti” con il Pontefice che è stato in sala operatoria per “circa tre ore”, aveva fatto sapere poco prima delle ore 20 la sala stampa della Santa Sede, “si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza”.