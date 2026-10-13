Papa Leone XIV ricoverato oggi al Gemelli – La diretta

Papa Leone XIV al Gemelli verrà operato per la rimozione del nodulo al polmone, come aveva annunciato il Pontefice nel corso dell’ultimo Angelus in Piazza San Pietro. “Ho visto il Papa ieri sera ci siamo parlati con molta serenità. È un grande esempio in questo senso”. Così il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin parlando con i giornalisti a margine di un evento alla Gregoriana. “Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui ha dato l’annuncio” della malattia, ha sottolineato il porporato che ha aggiunto: “Siamo all’inizio di questa difficoltà e speriamo che il problema si possa risolvere al più presto. Siamo fiduciosi, lo accompagniamo con la preghiera”.
Punti chiave
- Papa Leone XIV arrivato all'ospedale Gemelli
- Sala stampa, Leone XIV sarà operato nel pomeriggio
- Leone XIV lascia Vaticano per recarsi al Gemelli
- Monsignor Francisco Cota de Oliveira nuovo vescovo diocesi brasiliana
- Ricovero al decimo piano ma in altri spazi rispetto a predecessori
- Papa nomina due vescovi, in Brasile e in Guatemala
- Il fratello Louis: "Sono sicuro che si riprenderà completamente"
- Summit Famiglia: "La accompagniamo con la preghiera"
- Lefebvriani: "Preghiamo per Leone XIV"
- Parolin: "Nessuno si aspettava annuncio malattia"
Papa Leone XIV è arrivato all’ospedale Gemelli di Roma dove questo pomeriggio sarà operato per l’asportazione di un nodulo al polmone. Il Pontefice, all’arrivo, ha salutato i medici, tra questi il responsabile della Direzione di Sanità e Igiene del Vaticano. Ad attendere Prevost circa un migliaio di fedeli presenti.
Papa Leone XIV sarà operato questo pomeriggio all’ospedale Gemelli per l’asportazione di un nodulo al polmone. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. “Come annunciato – si legge in una nota -, Papa Leone XIV si è recato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli per il ricovero. Nel pomeriggio di oggi sarà operato per il nodulo al polmone dall’équipe medica di chirurgia toracica guidata dal Professor Stefano Margaritora. Ulteriori informazioni saranno fornite nella serata di oggi”
Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per recarsi all’ospedale Gemelli di Roma dove sarà operato per l’asportazione di un nodulo al polmone. Il Pontefice è uscito, intorno alle ore 13, dalla Porta del Perugino e ha salutato i presenti.
Papa Leone XIV ha nominato monsignor Francisco Cota de Oliveira nuovo vescovo della diocesi di Itabira-Fabriciano, in Brasile, trasferendolo dalla guida della diocesi di Sete Lagoas. La nomina riguarda due circoscrizioni ecclesiastiche dello Stato di Minas Gerais, dove il presule ha maturato gran parte della propria esperienza pastorale. Monsignor Cota de Oliveira è nato il 5 agosto 1969 a Onça do Pitangui, nella diocesi di Divinópolis. Ha studiato Filosofia presso la Pontificia Università Cattolica di Belo Horizonte e Teologia all’Istituto Dom João Rezende Costa della stessa arcidiocesi. Ordinato sacerdote il primo agosto 1999, è stato incardinato nella diocesi di Divinópolis. Nel corso del ministero ha guidato diverse parrocchie, tra cui Nossa Senhora do Carmo a Carmo do Cajuru, Sant’Ana a Itaúna e Nossa Senhora do Pilar a Pitangui. Ha inoltre ricoperto incarichi nella pastorale giovanile, nell’insegnamento seminaristico e nella formazione teologica dei laici, oltre a svolgere funzioni nel tribunale ecclesiastico diocesano e negli organismi economici della diocesi. Il 7 giugno 2017 è stato nominato vescovo titolare di Fiorentino e ausiliare di Curitiba, ricevendo l’ordinazione episcopale il 26 agosto dello stesso anno. Nel giugno 2020 il trasferimento a Sete Lagoas. In seno alla Conferenza episcopale brasiliana, è membro della Commissione speciale per l’ecologia integrale e l’attività mineraria.
Attesa al Gemelli per l’arrivo di Papa Leone XIV. Intanto si è appreso che il Pontefice sarà ricoverato sempre al 10eimo piano, ma “in altri spazi” rispetto a quelli occupati dai Papi nel corso dei ricoveri degli anni precedenti.
Papa Leone XIV ha nominato due vescovi. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Il primo vescovo è il pastore della Diocesi di Itabira-Fabriciano (Brasile), si tratta di monsignor Francisco Cota de Oliveira, trasferendolo dalla diocesi di Sete Lagoas. Il secondo vescovo è monsignor Miguel Angel Martinez Mendez che è stato nominato vescovo coadiutore della Diocesi di Huehuetenango (Guatemala).
“Non c’è molto altro che posso dire a parte il fatto di includerlo nelle vostre preghiere perché questa operazione vada bene e non ci siano ulteriori complicazioni”. Così al Corriere della Sera il fratello di Leone XIV, Louis Prevost, alla vigilia del ricovero del Pontefice per l’asportazione di un nodulo al polmone. “Sono sicuro – sottolinea – che si riprenderà completamente e che continuerà nella sua missione di guidare la Chiesa cattolica”.Louis Prevost ha 74 anni, è uno dei due fratelli maggiori del Papa, vive in Florida ed è un veterano della Marina degli Stati Uniti. Anche Louis è in ospedale in questo momento, poiché sta ricevendo cure per un cancro, ma intanto pensa a suo fratello minore. “Sono sicuro che le preghiere aiutano”, dice al Corriere.
“Santo Padre, questa mattina, mentre entra in ospedale, tutti noi riuniti per l’incontro ‘A dieci anni da Amoris laetitia: annunciare il Vangelo con le famiglie oggi’ desideriamo farLe sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto. La accompagniamo con la preghiera con l’augurio di una pronta ripresa, affidando al Signore Lei e quanti si prenderanno cura di Lei”. Lo si legge in un messaggio indirizzato a Papa Leone XIV dai partecipanti al Summit sulla famiglia che si tiene in questi giorni in Vaticano. “Le siamo grati per aver voluto questo incontro e per averci incoraggiati a metterci in ascolto delle famiglie e dei cammini delle nostre Chiese. Nel proseguire i lavori, La sentiamo vicino e portiamo con noi la Sua sollecitudine per le famiglie di tutto il mondo. Un abbraccio filiale da tutta l’Assemblea. Preghiamo per Lei e Le chiediamo di benedirci”, si legge ancora.
Un invito a sacerdoti e fedeli “a rimanere uniti nella preghiera per il Santo Padre e per tutta la Chiesa, la cui legge suprema è la salvezza delle anime”. Lo si legge in una nota diffusa dai Lefebvriani. Nel testo della stessa nota i Lefebvriani annunciano: “A seguito del comunicato della Casa Generalizia del 13 luglio 2026, che annunciava la presentazione di un ricorso preliminare al Dicastero per la Dottrina della Fede, la Fraternità Sacerdotale San Pio X informa che da allora sono stati intrapresi i passi previsti dal diritto canonico per il ricorso, nel rispetto dei termini e delle procedure stabiliti dalla legge. Con tali iniziative, i vescovi della Fraternità intendono esercitare il diritto riconosciuto loro dalla Chiesa, chiedendo l’esame delle obiezioni giuridiche e dottrinali che hanno formulato nei confronti dei testi del 2 luglio”, quando è stata pubblicata dal Vaticano la scomunica latae sententiae.
“Nessuno se l’aspettava, però queste sono le sorprese di Dio”. Così il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin rispondendo ai giornalisti,a margine di un evento alla Gregoriana su Giovanni Paolo I, alla domanda se l’annuncio della malattia del Papa fosse stato un fulmine a ciel sereno.”Sono preoccupato, ma è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti e normalmente quando sono prese in tempo riesci a risolverle”, ha detto ancora il porporato che ha poi rimarcato l’affetto della gente verso il Pontefice in queste ore.