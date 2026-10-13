Papa Leone XIV ricoverato oggi al Gemelli – La diretta

Papa Leone XIV al Gemelli verrà operato per la rimozione del nodulo al polmone, come aveva annunciato il Pontefice nel corso dell’ultimo Angelus in Piazza San Pietro. “Ho visto il Papa ieri sera ci siamo parlati con molta serenità. È un grande esempio in questo senso”. Così il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin parlando con i giornalisti a margine di un evento alla Gregoriana. “Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui ha dato l’annuncio” della malattia, ha sottolineato il porporato che ha aggiunto: “Siamo all’inizio di questa difficoltà e speriamo che il problema si possa risolvere al più presto. Siamo fiduciosi, lo accompagniamo con la preghiera”.