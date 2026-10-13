Papa Leone XIV al Gemelli, Parolin: “E’ sereno, nessuno si aspettava l’annuncio della malattia”

Il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento alla Gregoriana, ha parlato del prossimo intervento di Papa Leone XIV per rimuovere un nodulo a un polmone. “Ho visto il Papa ieri sera ci siamo parlati con molta serenità. È un grande esempio in questo senso. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui ha dato l’annuncio” della malattia, ha sottolineato il porporato che ha aggiunto: “Siamo all’inizio di questa difficoltà e speriamo che il problema si possa risolvere al più presto. Siamo fiduciosi, lo accompagniamo con la preghiera”.

“Nessuno se l’aspettava, però queste sono le sorprese di Dio”. Così il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin rispondendo ai giornalisti, a margine di un evento alla Gregoriana su Giovanni Paolo I, alla domanda se l’annuncio della malattia del Papa fosse stato un fulmine a ciel sereno. “Sono preoccupato, ma è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti e normalmente quando sono prese in tempo riesci a risolverle”, ha detto ancora il porporato che ha poi rimarcato l’affetto della gente verso il Pontefice in queste ore.

Il fratello Louis Prevost: “Sono sicuro che si riprenderà completamente”

“Non c’è molto altro che posso dire a parte il fatto di includerlo nelle vostre preghiere perché questa operazione vada bene e non ci siano ulteriori complicazioni”. Così al Corriere della Sera il fratello di Leone XIV, Louis Prevost, alla vigilia del ricovero del Pontefice per l’asportazione di un nodulo al polmone. “Sono sicuro – sottolinea – che si riprenderà completamente e che continuerà nella sua missione di guidare la Chiesa cattolica”. Louis Prevost ha 74 anni, è uno dei due fratelli maggiori del Papa, vive in Florida ed è un veterano della Marina degli Stati Uniti. Anche Louis è in ospedale in questo momento, poiché sta ricevendo cure per un cancro, ma intanto pensa a suo fratello minore. “Sono sicuro che le preghiere aiutano”, dice al Corriere.

Cardinale Kikuchi: “L’ho visto tranquillo e non siamo preoccupati”

eone XIV “sta molto bene, come al solito. Era molto tranquillo. Ha detto che, non volendo cancellare i viaggi all’estero già programmati, ha deciso di sottoporsi subito alle cure necessarie. Si tratta di un intervento minore, una piccola operazione. Non è nulla di grave”. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è il cardinale Tarcisius Isao Kikuchi, arcivescovo di Tokyo, presidente di Caritas internationalis, che ieri ha incontrato il Papa alla vigilia del ricovero per l’asportazione di un nodulo al polmone. Il Pontefice, spiega Kikuchi, non è agitato: “No, per niente. Era come al solito”. L’incontro si è svolto perché, spiega Kikuchi, “come presidente di Caritas Internationalis, devo incontrare 1l Santo Padre una volta all’anno per riferire sulle nostre attività”.

Il Papa gli è apparso “molto riconoscente. Gli ho detto che la gente in Giappone prega per lui, così come in tutto il mondo. E lui ha espresso gratitudine verso le loro preghiere. Insomma, era il solito di sempre”. Il cardinale non nasconde di essere rimasto sorpreso dalla notizia: “Sì, lo sono stato. Stavo celebrando la messa nella mia chiesa titolare di San Giovanni Leonardi. Dopo la celebrazione c’è stata una processione; ho pranzato con i fedeli e poi ho appreso la notizia al telegiornale. Ero un po’ sorpreso, ma leggendo i dettagli ho capito che si trattava di un problema minore, un intervento preventivo”. E comunicarlo personalmente, secondo il porporato, “è stata un’ottima decisione. Altrimenti la gente avrebbe iniziato a fare congetture, a chiedersi chi sarebbe stato il prossimo Papa e cose del genere”.