Papa Leone XIV compie oggi 71 anni, gli auguri di Meloni e del mondo politico

Papa Leone XIV oggi, 14 settembre, compie 71 anni. Dal mondo politico e da quello istituzionale arrivano gli auguri al Pontefice. Questa mattina, il Santo Padre inaugurerà, presso la Biblioteca Apostolica, un mostra.

Mattarella: “Uomini di buona volontà guardano con speranza a suo magistero”

“Santità, nella lieta ricorrenza del Suo compleanno e all’approssimarsi del Suo onomastico, Le porgo i miei più fervidi auguri, certo di farmi interprete degli affettuosi sentimenti che accomunano l’Italia intera“, dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Sua Santità Papa Leone XIV. “Attraversiamo un frangente storico complesso e inquieto. La minaccia, quando non l’uso, della forza torna a prevalere, mentre spregio delle regole, crescenti iniquità e molteplici conseguenze funeste del cambiamento climatico sono causa di sofferenze per tanti innocenti. Al contempo, le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell’essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Dinanzi a tali dilemmi e incertezze, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all’alto Magistero della Santità Vostra, che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all’accettazione del limite e della fragilità umani, ‘senza considerarli un errore da correggere’, come ammonisce l’enciclica Magnifica Humanitas”, aggiunge.

Gli auguri della premier Giorgia Meloni: “Sprone potente per disarmare rassegnazione”

“Auguri, Papa Leone! Oggi, in occasione del suo settantunesimo compleanno, voglio ricordare le parole rivolte quest’estate ai tantissimi giovani riuniti al Meeting di Rimini: ‘Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione; ci sia anche chi riaccende sogni e visioni’”. Lo scrive sui social la premier, Giorgia Meloni.

“Uno sprone potente, per tutti noi. Davanti alla complessità delle sfide di questo tempo – prosegue Meloni – è facile cedere alla stanchezza, alla rassegnazione, alla convinzione che i problemi siano troppo grandi per poterli risolvere. Ma arrendersi è la strada più facile, non quella che genera frutti. Ognuno di noi è chiamato, invece, a disarmare la rassegnazione e a diventare custode e interprete di una speranza operosa, capace di riaccendere i sogni e di tradurre le visioni in azioni concrete. Che il suo cammino al servizio della Chiesa, del popolo di Dio e dell’intera umanità possa continuare ancora a lungo. Grazie, Santo Padre”.

Auguri, Papa Leone!

Oggi, in occasione del suo settantunesimo compleanno, voglio ricordare le parole rivolte quest’estate ai tantissimi giovani riuniti al Meeting di Rimini: «Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione; ci sia anche chi… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 14, 2026

La Russa: “Auguri a Leone XIV, importante suo richiamo a pace e speranza”

“In occasione del compleanno di Papa Leone XIV desidero rivolgere a Sua Santità, a nome mio personale e del Senato della Repubblica, i più sinceri e calorosi auguri. Il Suo richiamo alla pace, alla speranza e alla fraternità, assume un significato ancora più importante in una stagione attraversata da conflitti e profonde tensioni, nella quale è necessario continuare a costruire ponti di dialogo e di comprensione tra i popoli. A Papa Leone XIV rivolgo dunque gli auguri più sentiti, con l’auspicio che possa proseguire con serenità e determinazione il Suo alto magistero e la Sua missione al servizio della Chiesa e dell’umanità”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

Fontana: “Buon compleanno al Santo Padre, grazie per suo impegno per pace”

“Rivolgo al Santo Padre Leone XIV i più sentiti auguri di buon compleanno. Gli sono grato per il suo costante impegno a favore della pace e a tutela dei cristiani nel mondo. In un tempo particolarmente complesso, la sua guida spirituale è un punto di riferimento fondamentale e un costante richiamo ai valori che devono orientare le nostre scelte”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Tajani: “Sentimento di gratitudine”

“Rivolgo al Santo Padre i miei più sinceri auguri di buon compleanno, accompagnati da un sentimento di gratitudine per la sua instancabile missione al servizio della Chiesa e dell’umanità. In un tempo attraversato da guerre e divisioni, la sua voce ci richiama alla pace, alla solidarietà e al dialogo tra i popoli. Prego per lui e il suo mandato petrino”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.