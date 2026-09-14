Papa Leone XIV cancella i tagli di Francesco e alza gli stipendi ai cardinali

Papa Leone XIV ha deciso di cancellare i tagli stabiliti da Papa Francesco per gli stipendi in Vaticano, e ha rialzato quelli del cardinali. “Quelle misure di contenimento salariale adottate dal mio Predecessore con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio ‘Un futuro sostenibile’, del 23 marzo 2021, che furono necessarie anche per far fronte all’eccezionale sfida della pandemia, e che vennero già parzialmente modificate, mediante l’abrogazione dell’articolo 3, con Rescriptum ex Audientia del 16 giugno 2025, possono ora essere superate, nella certezza che le Istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell’impegno di garantire la sostenibilità economica”, scrive Leone XIV in una lettera Motu Proprio, che, abrogando l’articolo 1 della disposizione di Papa Francesco, riconsegna ai cardinali il 10% dello stipendio precedentemente ridotto.