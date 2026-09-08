Viaggio del Papa in Francia, budget da 27 milioni: appello dei vescovi alle donazioni

È di “27 milioni di euro” il budget complessivo stimato per la visita di Papa Leone XIV in Francia di fine settembre. “Questa somma – si legge sul sito dell’evento – copre tutte le spese necessarie per l’organizzazione del viaggio apostolico: accoglienza dei partecipanti, supervisione e organizzazione logistica, sviluppo dei vari siti, costi trasversali comuni a tutte le fasi, ecc. L’entusiasmo generato da questa visita si conferma giorno dopo giorno. Più di 700.000 persone si sono già iscritte ai vari raduni. La copertura mediatica, con quasi 2.500 giornalisti accreditati, sarà eccezionale. Questa mobilitazione ha portato l’organizzazione a rafforzare i sistemi logistici, di sicurezza e scenografici, a garantire le migliori condizioni di partecipazione e a rendere in vivo tutti i partecipanti e i milioni di persone che la seguiranno, grazie ai media, un evento eccezionale e storico”.

“Le donazioni dei partecipanti saranno la principale fonte di finanziamento”

“Il budget per il Viaggio Apostolico -proseguono gli organizzatori- sarà finanziato per la maggior parte dalla generosità del pubblico: le donazioni dei partecipanti saranno la principale fonte di finanziamento. A tal fine, il sito pape-france.fr consente di raccogliere donazioni. Lanciata all’inizio dell’estate, la campagna di raccolta fondi ha già raccolto quasi 5,5 milioni di euro. Ora aumenterà di forza nelle prossime settimane e continuerà per tutto il percorso apostolico. Durante le grandi celebrazioni, offrire dispositivi (invece di collezioni) e donazioni tramite SMS o codici QR permetterà a tutti di contribuire. Il patrocinio di grandi donatori e aziende e la vendita di prodotti derivati completeranno le risorse necessarie per finanziare il Viaggio Apostolico. Se necessario, potrebbero essere mobilitati anche risorse proprie dedicate al finanziamento di azioni pastorali, inclusi grandi raduni ecclesiastici”. “Oltre alla sua dimensione spirituale e pastorale -conclude la nota-, la visita di Papa Leone XIV genererà anche significativi benefici economici per il paese e rappresenta una grande opportunità per l’influenza della Francia”.