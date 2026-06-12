Il Papa a Tenerife: “Siamo tutti migranti, aiutiamoci a vicenda”

Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il Pontefice conclude la visita di sette giorni nell’isola di Tenerife, alle Canarie, con un incontro con i migranti e una messa al porto di Santa Cruz, prima di volare a Roma. Nel centro di Las Raíces, uno dei più importanti centri di accoglienza delle Isole Canarie si è rivolto ai migranti in francese, invocando solidarietà e la costruzione di una società più accogliente. “Siamo tutti, in un certo senso, migranti, siamo tutti pellegrini in cammino verso la nostra patria celeste. Aiutiamoci a vicenda a rendere questo viaggio un’esperienza più umana per tutti, contribuendo con ciò che è in nostro potere”, ha detto Prevost, “le migrazioni hanno un ruolo importante perché possono rappresentare un’occasione di incontro e di arricchimento reciproco tra i popoli”.

Il Pontefice: “Ogni vita persa è fallimento per famiglia umana”

“Ogni vita persa su queste rotte è un fallimento per la famiglia umana. Una coscienza umana, e ancor più una coscienza cristiana, non può rimanere indifferente alle vittime dei naufragi e alla mancanza di soccorso, a questi cimiteri del mare”, ha affermato Prevost incontrando gruppi e organizzazioni ecclesiali che lavorano con i migranti in Plaza del Cristo de La Laguna a Tenerife. Poi l’appello del Santo Padre “Voglio rivolgere un messaggio chiaro a coloro che approfittano della disperazione”, “trafficano esseri umani, trattengono documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un business. Fermatevi e convertitevi”.

Papa ricorda ricchezza poveri e condanna chi specula su disperazione

Papa Leone XIV ha ricordato la “ricchezza dei poveri” che Dio ha arricchito di “ciò che resta nascosto a chi è circondato di ammirazione e successo” e ha condannato chi “specula sulla disperazione”. Il Pontefice, nell’omelia della messa al porto di Santa Cruz de Tenerife, ha esortato i cristiani a dare “ristoro” agli oppressi e a lasciarsi evangelizzare da chi viene soccorso, riconoscendo in lui “la misteriosa sapienza di Dio”.