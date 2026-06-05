Spagna, fervono i preparativi per la visita di Leone XIV

A Madrid fervono i preparativi per la visita di sei giorni in Spagna di Papa Leone XIV. La polizia spagnola ha descritto la visita come “la più grande sfida nella storia della Polizia Nazionale”. Mentre vengono apportati gli ultimi ritocchi al grande palco di piazza Lima, la polizia effettua controlli di sicurezza con cani e robot. Sono stati affissi striscioni di benvenuto e nei negozi il personale ha organizzato dei souvenir. Sono stati preparati anche dolci speciali per commemorare la visita. Il 10 giugno, Leone benedirà la torre centrale della Sagrada Familia di Barcellona, ​​recentemente completata, che ha reso la famosa basilica la chiesa più alta del mondo. Visiterà anche lo Stadio Santiago Bernabeu, incontrerà i membri delle parrocchie locali e la Famiglia reale spagnola.