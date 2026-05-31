Papa: “Disprezzo per diversità porta nel mondo la distruzione”

“La Trinità ci fa amare tutto e tutti”. Lo ha affermato il Papa, denunciando gli effetti distruttivi delle divisioni, delle polarizzazioni e del disprezzo delle diversità, cause di “tristezza e aridità” nel mondo contemporaneo. Significativo, nella meditazione, anche il riferimento al comportamento di Nicodemo all’interno del Sinedrio. Di fronte alle accuse e al disprezzo rivolti contro Gesù, egli invitò gli altri membri ad ascoltare prima di giudicare. Un atteggiamento indicato come esempio di apertura e dialogo, frutto dell’azione dello Spirito.

“Come Nicodemo dobbiamo rinascere con azione dello Spirito Santo”

Al centro della meditazione evangelica vi è la figura di Nicodemo, personaggio autorevole del Sinedrio, che attratto dalla figura di Gesù e desideroso di comprenderne il mistero si reca da lui nel mezzo della notte. Il suo incontro notturno con Cristo diventa simbolo della ricerca interiore di ogni uomo. Gesù, accogliendolo senza giudizio, gli rivela la possibilità di “rinascere”, di “nascere di nuovo” attraverso l’azione dello Spirito Santo. Nel Vangelo di Giovanni riecheggiano le parole che il Pontefice ha voluto riproporre ai fedeli: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”. Un versetto che richiama il volto misericordioso di Dio, venuto “non per condannare” ma “perché il mondo sia salvato”.

La Santa Trinità ci fa amare tutti senza divisioni

La riflessione di Papa Leone, si è poi soffermata sulle conseguenze concrete del vivere secondo lo Spirito della comunione. “La Trinità ci fa amare tutto e tutti”, ha affermato il Pontefice, denunciando invece gli effetti distruttivi delle divisioni, delle polarizzazioni e del disprezzo delle diversità, cause di “tristezza e aridità” nel mondo contemporaneo.

“Oggi ripensiamo al cammino percorso ripartendo dal centro”

“Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi ripensiamo al cammino percorso ripartendo dal centro”. Con queste parole si apre la riflessione pronunciata in occasione della solennità della Santissima Trinità, celebrazione che conclude idealmente il cammino del tempo pasquale e richiama il cuore della fede cristiana: il mistero di Dio come comunione di amore tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel suo messaggio il Papa ha sottolineato come la Trinità non sia un concetto astratto, ma una realtà viva che coinvolge l’umanità intera. “La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore”, ha detto, ricordando che lo Spirito Santo “è stato riversato nei nostri cuori” e rende la Chiesa “spazio di incontro, di amore e di vita”.

“Maria che disse si a Dio diventi modello per cammino verso la pace”

Il Pontefice ha infine rivolto un invito alla gioia e alla concordia, citando San Paolo Apostolo: “Siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace”. Parole che risuonano in una piazza San Pietro gremita di fedeli, come un appello a costruire relazioni autentiche e comunità fondate sull’ascolto reciproco. La riflessione si è poi conclusa con la preghiera dell’Angelus e l’affidamento alla Vergine Maria, affinché il suo “sì” alla volontà divina possa diventare modello per tutti i credenti nel cammino verso la comunione e la pace.