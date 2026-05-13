Il 13 maggio 1981 l'attentato a Wojtyla, Papa Leone prega su luogo dove fu colpito

“Oggi, 13 maggio, ricorre la memoria della Beata Vergine Maria di Fatima. In questa data, 45 anni fa, proprio durante l’udienza generale qui in Piazza San Pietro, San Giovanni Paolo II subì l’attentato, che non fu mortale grazie alla protezione della Vergine, come egli stesso in molti modi confermò”. Così Papa Leone XIV nel corso dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro annunciando di voler “dedicare la catechesi di oggi, che ha per tema ‘La Vergine Maria modello della Chiesa’, a questo mio santo Predecessore, il cui motto era ‘Totus tuus’. Il Pontefice ha pregato in raccolta sul luogo dove fu colpito Wojtyla il 13 maggio 1981 toccando la pietra che ricorda l’attentato.