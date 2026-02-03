Vaticano, arrestato un uomo ai varchi di San Pietro: “Sventato un incendio”

Il Mosap – Movimento Sindacale Autonomo di Polizia – esprime il proprio plauso per l’operazione condotta dai poliziotti dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano che ha portato all’arresto di un uomo responsabile di gravi e reiterati episodi di incendio doloso e ritenuto altamente pericoloso per la sicurezza pubblica. “L’uomo – si legge in una nota – è stato fermato durante i servizi di vigilanza in Piazza San Pietro mentre si dirigeva verso i varchi di controllo per l’accesso alla Basilica. Alla richiesta di un controllo da parte dei poliziotti dell’Ispettorato Vaticano, il soggetto ha tentato la fuga, venendo bloccato dopo un breve inseguimento.

Il fermato responsabile di altri incendi in chiese a Roma

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire accendini a gas, materiale altamente infiammabile e oggetti atti ad offendere, detenuti senza alcuna giustificazione. Dagli immediati accertamenti è emerso che lo stesso era già responsabile di incendi appiccati all’interno di chiese nel centro di Roma, tra cui episodi avvenuti in una chiesa di via del Corso, in una chiesa di via della Conciliazione e in un altro luogo di culto nel cuore della Capitale, dove erano stati dati alle fiamme arredi e tendaggi. In precedenza, il soggetto si era reso responsabile anche dell’incendio di cassonetti in prossimità di strutture sanitarie e di un episodio incendiario all’interno di un pronto soccorso, con condotte violente nei confronti del personale presente. La volontà di accedere alla Basilica di San Pietro con materiale infiammabile, unita ai precedenti specifici e alla reiterazione delle condotte, ha reso necessario l’arresto per scongiurare gravi conseguenze per l’incolumità di fedeli, cittadini e turisti”.

Mosap: “Impedito evento che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime”

“Parliamo di un soggetto che aveva già appiccato incendi in chiese e luoghi pubblici – dichiara Fabio Conestà, segretario generale del Mosap – e che è stato intercettato prima che potesse colpire ancora, in uno dei luoghi più sensibili e affollati del mondo”.”L’intervento dei poliziotti dell’Ispettorato Vaticano è stato decisivo – prosegue Conestà – perché ha impedito un evento che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime sotto il profilo della sicurezza pubblica e dell’ordine sociale“. “Questa operazione dimostra, ancora una volta, l’altissimo livello di attenzione, professionalità e senso del dovere dei colleghi impegnati nella sicurezza di Piazza San Pietro – conclude Conestà – un lavoro spesso invisibile, ma fondamentale per la tutela delle istituzioni e dei cittadini”.