Una celebrazione di circa un'ora e mezza officiata dal porporato Mamberti

Si chiudono con una messa pomeridiana nella Basilica di San Pietro i Novendiali, i nove giorni di lutto che seguono la morte del Papa. A celebrare la funzione il Cardinale Dominique Mamberti, Protodiacono del Collegio Cardinalizio ma anche il porporato scelto per annunciare l’elezione del nuovo Pontefice dal balcone della Basilica una volta che dal comignolo della Cappella Sistina sarà uscita la fumata bianca. Davanti all’altare c’è la Cappella Papale, cioè l’insieme di tutti coloro che hanno diritto a partecipare alle celebrazioni liturgiche del Papa. Tra questi gli occhi di tutti sono puntati sui cardinali che mercoledì 7 maggio si ritireranno dalla vita pubblica per dare il via al Conclave. Una celebrazione di circa un’ora e mezza in cui l’officiante Mamberti ha citato nel corso dell’omelia non solo Papa Francesco ma anche Benedetto XVI e Giovanni Paolo II.

