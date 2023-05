Il Pontefice a Saxa Rubra per registrare un'intervista alla trasmissione 'A sua immagine'

Papa Francesco per la prima volta è andato agli studi Rai di Saxa Rubra (frazione di Roma Capitale) per registrare un’intervista alla trasmissione ‘A sua immagine’. Bergoglio conferma quindi di essere tornato in piena attività dopo lo stop di ieri dovuto alla febbre. Al suo arrivo il Pontefice ha ricevuto l’applauso dei dipendenti Rai che lo hanno acclamato e lui ha risposto con un “grazie”. “La presenza di Papa Francesco negli studi della Rai è un evento storico per l’azienda e un momento di grande intensità e significato. Il Santo Padre ha la capacità di toccare il cuore di tutti noi, credenti e non credenti, con la sua straordinaria empatia e la forza del suo messaggio e di valori universali come la pace, la carità, l’inclusione. Ricorderemo con vera emozione questo momento”, hanno dichiarato la presidente Marinella Soldi e l’amministratore delegato Roberto Sergio.

